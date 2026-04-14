Batman’da yapay zeka tuzağı son anda fark edildi! Her şey gerçek gibiydi…





"EVRAKTA HAKİM VE İCRA MÜDÜRÜNE AİT BİLGİLER DOĞRUYDU"



İlerleyen süreçte dolandırıcıların bu yöntemi daha profesyonel hale getirebileceği uyarısında bulunan Ali Haydar Dereli, "Ancak dikkat çekici olan bir husus vardı, kararda yer alan hâkim ve icra müdürüne ait isim ve sicil numaraları doğruydu. Muhtemelen vatandaşın araştırıp gerçek zannetmesi için bu bilgileri doğru yazmışlardı. Bunun dışındaki tüm içerik ise yanlıştı. Vatandaşın panik anında bu detayları fark etmesi ise oldukça zordur. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şudur. Öncelikle hiçbir mahkeme SMS ya da WhatsApp yoluyla karar göndermez. Mahkemelerin belirli bir tebligat usulü vardır. Yine hiçbir mahkeme 'bugün son gün, hemen ödeme yap' şeklinde bir bildirimde bulunmaz. Çünkü mahkeme kararlarının itiraz süreleri vardır ve kesinleşmiş kararların dahi tebliğ edilmesi gerekir. Ayrıca hiçbir mahkeme, hesap numarası göndererek doğrudan ödeme talep etmez. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığında, karşı tarafa kesinlikle cevap vermeden bir hukukçuya danışmalıdır. Çünkü karşı tarafla iletişim kurulduğu anda dolandırıcılık süreci başlayabilir. Bu işi profesyonel şekilde yapan kişiler, kurdukları iletişim üzerinden insanları kolaylıkla mağdur edebilmektedir. Ne yazık ki dolandırıcılık olayları Türkiye'de ciddi şekilde artmıştır. Artık sahte mahkeme kararları bile kullanılmaktadır. Bugün karşılaşılan bu yöntem, ilerleyen süreçte daha profesyonel hâle gelebilir. Vatandaşlarımızın dikkatli olması, mutlaka uzman görüşü alması ve SMS, telefon ya da WhatsApp üzerinden gelen bu tür mesajlara kesinlikle cevap vermemesi gerekmektedir. Yapay zekâ da bu tür dolandırıcılık girişimlerinde kullanılmaktadır. Bu durumu ilk kez bu şekilde gördük. Şu anki örnek acemice hazırlanmış olabilir; ancak ilerleyen süreçte daha gerçekçi örneklerle karşılaşılması mümkündür. Ayrıca yapay zekâ ile dava dilekçesi hazırlayanlar da bulunmaktadır. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Çünkü yapay zekâ hatalar yapabilir. Nitekim bu belgede de çok bariz hatalar mevcuttur. Mesleki tecrübemiz sayesinde bir dilekçenin yapay zekâ ile mi yoksa gerçek bir hukukçu tarafından mı hazırlandığını anlayabiliyoruz. Vatandaşlarımız yapay zekâ tarafından oluşturulan her bilgiye sorgulamadan inanmamalıdır. Çünkü yapay zekâ bir programdır ve hata yapma ihtimali her zaman vardır" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!