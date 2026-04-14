Batman’da yapay zeka tuzağı son anda fark edildi! Her şey gerçek gibiydi…

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar WhatsApp üzerinden yapay zekâ üzerinden hazırladıkları sahte mahkeme dosyasıyla vatandaşı dolandırmaya çalıştı. Dolandırıcılar, vatandaşa vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığını söyleyerek, 30 bin TL'lik ödemeyi gerçekleştirmesi halinde davayı kapatabileceklerin aksi halde ise hapis cezasıyla karşılaşabileceği bilgisini iletti.
SON ANDA FARK ETTİ
Durumdan şüphelenen vatandaş, ilgili sahte mahkeme evrakını avukatına gönderdi. Müvekkili tarafından kendisine gönderilen belgeyi inceleyen Avukat Ali Haydar Dereli sahte evrak üzerinde yaptığı incelemede müvekkilinin dolandırıcıların ağına düştüğünü fark etti.
"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIM"
Yapay zekâyla hazırlanan evrak üzerinde teknik açıdan birçok hata bulunduğunu tespit eden Ali Haydar Dereli mesleki hayatında ilk defa böyle bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını ifade ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
"HİÇBİR MAHKEME MESAJ YOLUYLA KARAR GÖNDERMEZ"
Hiçbir mahkemenin sosyal ağlar veya SMS yoluyla karar tebliğ etmediğini vurgulayan Dereli, vatandaşlara bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde mutlaka hukukçulara başvurmaları gerektiğini söyledi. Dereli ayrıca vatandaşın kendisi hakkında hangi davaların olduğunu, Vatandaş UYAP üzerinden sorgulaması gerektiğini dile getirdi.
"BELGENİN YAPAY ZEKâYLA HAZIRLANDIĞI OLDUKÇA BELLİYDİ"
Belge üzerindeki hataların sadece bir hukukçu gözüyle fark edilebileceğini ve vatandaşların bu tuzağa kolayca düşebileceğini ifade eden Ali Haydar Dereli, "Müvekkilimiz Bayburt'tan bizi aradı. Kendisine WhatsApp'tan bir mahkeme kararının iletildiğini ve kararda bugün ödeme yapmazsa ceza ödeyeceğini, hatta hapis cezası çıkacağını belirten ifadeler olduğunu söyledi. Tabii biz, hemen bugün ödeme yapılmasını gerektiren bir durumdan bahsedilince bunun bir dolandırıcılık olayı olabileceğini düşündük. Yine de emin olmak için kararın bize gönderilmesini istedik. Müvekkilimiz kararı WhatsApp'tan gönderdiğinde açıkçası ilk başta gülümsedik. Çünkü kararın başında Adalet Bakanlığı'nın logosu yer alıyordu. Oysa hiçbir mahkeme kararında Adalet Bakanlığı logosu bulunmaz. Zira mahkemeler bağımsızdır. Karara baktığımızda üstte hâkim, altta ise icra müdürünün imzasını gördük. Bu da tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü bir mahkeme kararında yalnızca hâkimin imzası bulunur. Kararın içeriğini incelediğimizde üst tarafta ceza hükümleri, alt tarafta ise hukuk hükümleri olduğunu gördük. Ayrıca dava açılış tarihi ile karar tarihinin aynı gün olduğu, esas ve karar numaralarının birbiriyle uyuşmadığı gibi birçok hukuka aykırılık tespit ettik. Bunun üzerine müvekkilimize sakin olmasını ve bunun sahte, dolandırıcılık amaçlı bir belge olduğunu ifade ettik. Müvekkilimiz de rahatladı. Daha sonra başka vatandaşların mağdur olmaması adına bu kararı sosyal medyada paylaştık. Belgenin yapay zekâ ile hazırlandığı oldukça belliydi. Çünkü yapay zekâ kaynaklı birçok hata ve eksiklik bu belgede de mevcuttu. Nitekim esas ve karar numaralarının, tarihlerle uyuşmaması; hukuk ve ceza hükümlerinin karışık şekilde yer alması; hukuk mahkemesi kararı gibi görünmesine rağmen hapis cezası içermesi gibi çok sayıda hata bulunuyordu" dedi.
"EVRAKTA HAKİM VE İCRA MÜDÜRÜNE AİT BİLGİLER DOĞRUYDU"
İlerleyen süreçte dolandırıcıların bu yöntemi daha profesyonel hale getirebileceği uyarısında bulunan Ali Haydar Dereli, "Ancak dikkat çekici olan bir husus vardı, kararda yer alan hâkim ve icra müdürüne ait isim ve sicil numaraları doğruydu. Muhtemelen vatandaşın araştırıp gerçek zannetmesi için bu bilgileri doğru yazmışlardı. Bunun dışındaki tüm içerik ise yanlıştı. Vatandaşın panik anında bu detayları fark etmesi ise oldukça zordur. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şudur. Öncelikle hiçbir mahkeme SMS ya da WhatsApp yoluyla karar göndermez. Mahkemelerin belirli bir tebligat usulü vardır. Yine hiçbir mahkeme 'bugün son gün, hemen ödeme yap' şeklinde bir bildirimde bulunmaz. Çünkü mahkeme kararlarının itiraz süreleri vardır ve kesinleşmiş kararların dahi tebliğ edilmesi gerekir. Ayrıca hiçbir mahkeme, hesap numarası göndererek doğrudan ödeme talep etmez. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığında, karşı tarafa kesinlikle cevap vermeden bir hukukçuya danışmalıdır. Çünkü karşı tarafla iletişim kurulduğu anda dolandırıcılık süreci başlayabilir. Bu işi profesyonel şekilde yapan kişiler, kurdukları iletişim üzerinden insanları kolaylıkla mağdur edebilmektedir. Ne yazık ki dolandırıcılık olayları Türkiye'de ciddi şekilde artmıştır. Artık sahte mahkeme kararları bile kullanılmaktadır. Bugün karşılaşılan bu yöntem, ilerleyen süreçte daha profesyonel hâle gelebilir. Vatandaşlarımızın dikkatli olması, mutlaka uzman görüşü alması ve SMS, telefon ya da WhatsApp üzerinden gelen bu tür mesajlara kesinlikle cevap vermemesi gerekmektedir. Yapay zekâ da bu tür dolandırıcılık girişimlerinde kullanılmaktadır. Bu durumu ilk kez bu şekilde gördük. Şu anki örnek acemice hazırlanmış olabilir; ancak ilerleyen süreçte daha gerçekçi örneklerle karşılaşılması mümkündür. Ayrıca yapay zekâ ile dava dilekçesi hazırlayanlar da bulunmaktadır. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Çünkü yapay zekâ hatalar yapabilir. Nitekim bu belgede de çok bariz hatalar mevcuttur. Mesleki tecrübemiz sayesinde bir dilekçenin yapay zekâ ile mi yoksa gerçek bir hukukçu tarafından mı hazırlandığını anlayabiliyoruz. Vatandaşlarımız yapay zekâ tarafından oluşturulan her bilgiye sorgulamadan inanmamalıdır. Çünkü yapay zekâ bir programdır ve hata yapma ihtimali her zaman vardır" diye konuştu.