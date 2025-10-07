Haberler Yaşam Haberleri Batman’da yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca telefon, sim kart ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 15:56

Batman’da jandarma tarafından, yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, açık sistem global yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda F.T., A.K., E.B., Y.Y. ve F.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA GEREÇ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilerin kullandıkları yasa dışı bahis paneli açık şekilde bulundu, 8 cep telefonu, 13 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar ve 1 DSL modem ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

