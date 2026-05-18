Batman’daki çifte cinayetin azmettiricileri Şanlıurfa’da yakalandı

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi 2218'inci Sokak'ta 31 Mart tarihinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki anne Aynur Karadaş ile 28 yaşındaki oğlu Dücane Karadaş ikamet ettiği apartman girişinde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu anne ve oğul ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Dücane Karadaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Aynur Karadaş da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cinayetin azmettiricileri oldukları değerlendirilen Barış Kaymaz ve Nalin Kaymaz'ın izine ulaşıldı. Şüphelilerin Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi kırsalında bir bağ evinde saklandıkları tespit edildi. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Doruklu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında şüpheli Barış Kaymaz ve Nalin Kaymaz saklandıkları bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Barış Kaymaz ve Nalin Kaymaz, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.