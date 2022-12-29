Battal Gazi Destanı Hangi Beyliğe Aittir? Battal Gazi Destanı Konusu, Türkler İçin Önemi ve Özeti

Battal Gazi Destanı konusu, tarihsel araştırmalara ışık tutar niteliktedir. Battalname özeti mertlik ve yiğitlik ile ilgili bir kavramdır. Söz konusu destan, bir milletin masallaşmış tarihidir. Battal Gazi Destanı ile ilgili bugüne kadar birçok makale yazılmış, çok sayıda film çalışması yapılmıştır. Battal Gazi Destanı hangi millete aittir sorusu da ilginizi çeken niteliktedir. Battal Gazi Destanı kime ait sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Battal Gazi Destanı Konusu

Battal Gazi Destanı, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlığı kabul etmesi döneminde Bizanslılarla girişilen mücadeleyi konu alır. Söz konusu destanda başta Battal Gazi olmak üzere çok sayıda kahraman ve yiğitlik hikâyesi vardır.

Anadolu'ya yapılan ilk akınlar 359 yılında Hunlar tarafından yapılmıştır. 7. YY'da İslamiyetle birlikte Anadolu'ya yapılan akınlara daha da hız verilmiştir. 8. YY'ın ortalarından itibaren ise bu akınlar daha büyük hız kazanmıştır.

1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı sonrasında ise Alparslan tarafından Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. İşte Battal Gazi Destanı da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Söz konusu destan Arap ve Türk Edebiyatında özel bir yere sahiptir.

Battalname Özeti

Battal Gazi Destanı kimi kaynaklarda Battalname adıyla da anılır. Bir gün Hz. Peygamber (S.A.V.) ashabı ile sohbet ederken son dönemde vahyin gelmemesi nedeniyle huzursuzluğunu ifade eder. Bunun üzerine ashabından da güzel sözlerden bahsedilmesini ister. Ashap içinden Abdülvehhab bu esnada Rum vilayetinden bahseder. Bu esnada Efendimiz (S.A.V.)'e vahiy gelir. Gelen vahiyde 2 yüz yıl sonra Rum vilayetinin Cafer isimli bir yiğit tarafından Müslüman edileceğinden bahsedilir. Hüseyin Gazi de peygamber soyundan gelmiş bir kişidir. Malatya'ya yerleşmiş olan Hüseyin Gazi'nin Cafer adında bir oğlu vardır.

Hüseyin Gazi katıldığı bir av esnasında Rum beylerinden Mihriyayil tarafından öldürülür. Cafer bu esnada genç ve yiğit bir delikanlıdır. Çok geçmeden babasının intikamını alır ve Serasker olur. Kayser orduları ile yapılan savaşlarda da kendisi büyük başarılar elde eder. Bu başarılardan kaynaklı olarak Cafer'e Battal ismi verilir. Bundan sonraki dönemde de Bizanslara karşı girişilen mücadelelerde Battal Gazi'nin kahramanlıkları ön plana çıkar.

Battal, belli bir mücadele döneminden sonra Medine'ye yerleşir. Burada bulunduğu süre içerisinde Malatya'nın Kayser tarafından işgal edildiğini duyar. Bunun üzerine büyük bir ordu toplayarak Malatya'ya sefer düzenler. Burada Kayser'in saklandığı Nesih Kalesi'ne saklanır. Battal tarafından kuşatılan kalenin içindeki Kayser büyük stres içindedir. Bu esnada Battal dinlenmek için kale duvarlarının dibinde uzanmıştır. Bu esnada Kayser'in kalede bulunan kızı Battal'ı görür ve ona âşık olur. Aşkını ona itiraf etmek için yazdığı bir mektubu taşa sararak Battal'a atar. Atılan taş Battal'ın kafasına gelir ve Battal ölür. Bunun üzerine Kayser'in kızı da kendini hançerleyerek intihar eder.