Battaniye Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Polyester, Polar ve Yünlü Battaniye Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Battaniye kaç derecede yıkanır konusu bilinerek battaniyenizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Battaniye hangi programda yıkanır sorusunun cevabı bilinerek battaniyenin kısa sürede ve etkin şekilde yıkaması yapılabilir. Çamaşır makinesinde battaniye nasıl yıkanır konusuna program ve yıkama sıcaklığı açısından yaklaşılmalıdır. Battaniye 40 derecede yıkanır mı ya da 5 kg makinede battaniye yıkanır mı sorularının cevabı yazımızın devamında.

Battaniye Kaç Derecede Yıkanır?



Battaniyelerin kaç derecede yıkanacağı, battaniyenin kumaş yapısı ile ilgili bir durumdur. Genel olarak üretici firmalar battaniyelerin yıkama sıcaklığı için 30 derece sıcaklığı tavsiye ederler. Yine de battaniyenin etiketinde bulunan ideal yıkama sıcaklığını kontrol ederek battaniyeyi yıkamayı düşünebilirsiniz. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım süreci yaşayabilirsiniz.

Battaniye 40 Derecede Yıkanır Mı?



Bazı battaniyeler, dayanıklı ip ve yün yapısına sahiptir. Bu battaniyelerin ideal yıkama sıcaklığı 40 derece olabilir. Battaniyenin iç kısmında bulunan etiketi kontrol ederek yıkama sıcaklığının ne olduğunu görebilirsiniz. Bu sıcaklığın haricinde yıkama yapmak tavsiye edilmez.

Battaniye Hangi Programda Yıkanır?



Çamaşır makinelerinde birçok program ayarı vardır. Bu programlar içinde çamaşır için uygun program seçilerek yıkama yapılmalıdır. Battaniyeler için ideal yıkama programı "yünlü özel ayar" seçeneğidir. Pelüş ve polar yapıdaki battaniyeleriniz, bu yıkama programı ile temiz bir görünüm alacaktır. Yıkama sonrasında battaniyenin güzel kokması için bol miktarda yumuşatıcı da kullanabilirsiniz.

5 Kg Makinede Battaniye Yıkanır Mı?



Her çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi farklıdır. 5 kg'dan 12 kg'a kadar kapasiteye sahip çamaşır makinesi vardır. Kullanıcıların merak ettiği konulardan biri de 5 kg çamaşır makinelerinde battaniye yıkanıp yıkanmayacağıdır. Eğer battaniyeniz boyut ve ağırlık olarak 5 kg'ın altında ise 5 kg çamaşır makinelerinde de battaniyelerinizi yıkayabilirsiniz.