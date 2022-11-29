Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri – Battlefield 2042 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

PC oyunlarını soluksuz oynayanlar, Battlefield 2042 sistem gereksinimleri hakkında bilgi almak ister. Oyunu kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde oynamak için Battlefield 2042 önerilen minimum sistem gereksinimleri neler sorusuna yanıt aranmalıdır. Oyun performansının yüksek olmasını isteyenler, Battlefield 2042 PC kaldırır mı diye düşünür. Bundan dolayı çoğu kişi, Battlefield 2042 kaç GB ram istiyor diye merak eder. Hızı etkilediği için önemli olan Battlefield 2042 kaç fps 'dir?

Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Neler?

Yayıncılığını Electronic Arts'ın, geliştiriciliğini ise DICE'ın yaptığı Battlefield 2042, aksiyon oyunlarını sevenleri tatmin edecek cinsten bir oyun olmasıyla dikkat çeker. Nişan almayı, hedefi vurmayı, savaşı, heyecanı ve tehlikeyi sevenlere hitap eder. Popüler bir savaş oyunu olmasından dolayı dünyanın hemen her yerinde oynanır. Oyun konsollarının yanı sıra, PC sürümü de bir o kadar merak uyandırıcıdır. Battlefield 2042 öne çıkan uzmanlar arasında şunlar vardır: cephe savaşçısı olan Webster Mackay'in silah aygıtı ve hızlı nişan alma özelliği bulunur. Casper ise keşif sınıfı uzmanıdır ve keşif uçağı aygıtı kullanır. Bu uçağın en önemli özelliği EMP dartları atmasıdır. Mühendis olan Boris'in görevi ise nöbetçi taret aygıtı sayesinde yüksek ateş gücü kullanarak, bölgeleri kontrol altına almak ve stratejik pozisyonları artırmaktır. Maria Falck ise destek sınıfı uzmanıdır ve aynı zamanda savaş cerrahıdır.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 6600K / AMD FX-8350

Grafik İşlemci: Nvidia GTX660 / AMD Radeon HD 7850

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi:Windows 10

Boş Disk Alanı: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600

Grafik İşlemci: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

Bellek: 16 GB RAM

İşletim Sistemi:Windows 10

Boş Disk Alanı: 50 GB