Batu Kerem için umutlar tükeniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayıp akıntıya kapılan Batu Kerem Kaplan'ın cesedine aramaların ikinci gününde öğle saatine kadar ulaşılamazken, Berdan Barajı'nın kapakları kapatıldı ve Berdan ırmağının suyu minimize edildi.

Tarsus'un ünlü mesire yerlerinin başında gelen Şelale'de Berdan Irmağına atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın iki kez aynı noktadan suya atlayıp çıktığı, üçüncü atlayışında suda oluşan girdaba girerek akıntıya kapıldığı ifade edildi. Akıntının şiddetli olduğu suda bir süre sürüklenen talihsiz gencin daha sonra gözden kaybolduğu gözleniyor. Fevzi Çakmak, Şahin, Alifakı, Egemen ve Akarsu mahallelerinde suyu kesilen Berdan çayında ceset arama çalışmalarına devam ediliyor.