Batuhan Kolsuz soruşturmasında yeni gelişme: Cinayeti o görüntüler aydınlatacak!

Berat Caner C., geçen yıl eylül ayında doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., bu kez arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.'yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Diğer yandan Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM'
İlknur G. ifadesinde, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartıştık ve ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" diye konuştu. Alperen K. de sorgusunda, "Olay sırasında Berat'a sadece yumruk attım. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi. Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alperen ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığını fark etmedim. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" diye konuştu.
İLK DURUŞMADA 3 TAHLİYE
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle tutuklu 5 kişi hakkında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edildi.
MAHKEMEDEN GÖRÜNTÜLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ TALEBİ
Davaya dün görülen duruşmayla devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmada öldürülen Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmesi amacıyla dosyanın Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi. Tutuklu 2 sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.