Batum Tiflis Arası Kaç Km? Tiflis Batum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir ülke olan Gürcistan, her sene yılın farklı dönemlerinde Türkiye'den gelen turistleri ağırlamaktadır. Vize aramayan Gürcistan'ın Batum şehrine geçiş Artvin'deki Sarp sınır kapısından yapılır. Buradan sonra görülmesi gereken Tiflis şehridir. Dolayısıyla Batum Tiflis arası kaç km ile Tiflis Batum arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları önem kazanmaktadır.

Batum İle Tiflis Arası Kaç Kilometredir?

Batum ile Tiflis arasındaki mesafe, Gürcistan'ın farklı coğrafi özellikleriyle birlikte değişiklik gösterebilir. İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık olarak 370 kilometredir. Gürcistan'ın çeşitli doğal güzelliklerini ve kültürel miraslarını görme fırsatının yakalanacağı bu yolculuk, Karadeniz kıyısında yer alan Batum'dan başlar ve ülkenin iç kesimlerinde bulunan başkent Tiflis'e doğru uzanır. Ayrıca Batum'dan Gürcistan'a ve tersi yöne de trenler bulunmaktadır. Zira tren yoluyla iki şehrin uzaklığı 340 kilometre civarında kaydedilmiştir. Uçakla yolculuk yapmak isteyenler de Tiflis ve Batum arasında 260 kilometre yol kat edeceklerdir.

Tiflis Batum Arası Kaç Saat Sürer?

Tiflis ve Batum şehirleri arasında yapılacak yolculuğun süresini belirleyecek ilk etken seçilen ulaşım şeklidir. Eğer mesafe otobüsle kat edilecekse ortalama 6 ila 6 buçuk saat sürer. Özel araçla bu süre biraz daha azalırken trenle gitmek isteyenlerin 5 buçuk saati göze almaları gerekir. Batum'dan Tiflis'e ve tersi biçimde Tiflis'ten Batu şehrine uçak da bulunur. Uçak seyahati takriben 50 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir.

Batum ile Tiflis Yol Güzergahları Nelerdir?

Türkiye'den Batum'a oradan da Gürcistan'ın başkenti Tiflis iline yapılacak kara yolculuğu sırasında birkaç farklı güzergâh seçeneği mevcuttur. Ancak en sık tercih edilen güzergâh Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek ve daha sonra, doğrudan Batum'a geçmektir. Batum'un ardından Samtredia üzerinden Tiflis'e otobüsle gidilebilir. Bu güzergâh, ülkenin iç bölgelerinden geçerek, Gürcistan'ın dağlık ve ormanlık alanlarını görmek için idealdir. Yol boyunca mola verilebilecek birçok kasaba ve küçük şehir bulunmaktadır.