Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bayburt kar tatili için gözler valilik kararında!

Giriş Tarihi: 13.01.2026 15:59

Balkanlar'dan gelen dondurucu soğuklar Bayburt’u etkisi altına alırken, yoğun kar yağışı şehri adeta beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarıları sonrası tüm şehirde ulaşım ve güvenlik endişesi artarken, gözler Bayburt Valiliği'ne çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 14 Ocak Çarşamba günü eğitimde yaşanabilecek olası bir "kar tatili" haberini bekliyor. Karar an meselesiyken, Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

Bayburt'ta değişen hava şartları ve sıcaklık düşüşüyle birlikte, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların durumuna ilişkin beklenti oluştu. Öğrenci ve veliler, eğitim faaliyetlerinin devamlılığı konusunda resmi makamlardan gelecek bilgilendirmeleri bekliyor. Peki, Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bayburt genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Mevcut durumda eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi beklenirken, Bayburt Valiliği tarafından henüz aksi yönde resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

BAYBURT'TA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bayburt'ta dondurucu soğukların etkisini hissettirdiği, ancak kar yağışının yer yer azalarak etkisini yitirdiği bir gün öngörülüyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, yerel kar geçişleri görülme ihtimali devam ediyor.

