Bayburt’ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Bayburt kar tatili için gözler valilik kararında!

Bayburt'ta değişen hava şartları ve sıcaklık düşüşüyle birlikte, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların durumuna ilişkin beklenti oluştu. Öğrenci ve veliler, eğitim faaliyetlerinin devamlılığı konusunda resmi makamlardan gelecek bilgilendirmeleri bekliyor. Peki, Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...
BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bayburt genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Mevcut durumda eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi beklenirken, Bayburt Valiliği tarafından henüz aksi yönde resmi bir bilgilendirme yapılmadı.