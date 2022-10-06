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Giriş Tarihi: 6.10.2022 15:52

Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle!

EuroLeague heyecanı başlıyor. THY Basketbol Avrupa Ligi açılış maçı Fenerbahçe ve Bayern Münih arasında! Ligde Türkiye’yi temsil edecek bir diğer takım ise Anadolu Efes olacak. Basketbolseverler Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. Parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamladı. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe basketbol maçı hakkında merak edilenler…

Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle!

Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle araştırılmaya başladı. Basketbolseverler Euroleague maçları için ekran başında olacak. THY Avrupa Ligi açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Bayern Münih konuğu olarak parkede yerini alacak. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, detaylar…

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 6 Ekim 2022 (bugün)

Saat: TSİ 21.30

Yer: Almanya

BAYERN MÜNİH – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma Bayern Münih Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

6 Ekim Perşembe:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)

21.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Valencia (İspanya)-Cazoo Baskonia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

7 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

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Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle!
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