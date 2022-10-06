Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle!

Bayern Münih Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle araştırılmaya başladı. Basketbolseverler Euroleague maçları için ekran başında olacak. THY Avrupa Ligi açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Bayern Münih konuğu olarak parkede yerini alacak. Peki, Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, detaylar…
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 6 Ekim 2022 (bugün)
Saat: TSİ 21.30
Yer: Almanya
EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI
6 Ekim Perşembe:
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)
21.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)
21.30 Valencia (İspanya)-Cazoo Baskonia (İspanya)
21.30 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko
7 Ekim Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız mts (Sırbistan)
21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)
21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)
21.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)