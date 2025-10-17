Bayğaralar çetesi için hesap vakti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "Bayğaralar" olarak bilinen suç örgütünü yaklaşık 10 ay boyunca teknik ve fiziki takip etti. Çalışmalar sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'nitelikli yağma', 'haraç' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlar olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. 13 Ekim'de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese 800 ekip 2 bin polis ile eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan şok baskınlarda 106 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi. 106 şüpheli helikopter desteğiyle adliyeye sevk edildi.