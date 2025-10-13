SON DAKİKA: Bayğaralar Çetesi’ne dev operasyon: 10 ilde 403 adrese baskın: 106 kişi gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyon Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere toplam 10 ilde 403 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 800 Ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
54 SUÇ DOSYASI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, mala zarar verme, nitelikli yağma ve haraç, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, özel hayatın gizliliğini ihlali gibi 54 ayrı olaya karıştıkları belirlendi.
ÇOK SAYIDA EYP VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.