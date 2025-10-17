Son dakika! Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti: Bayğaralar suç örgütü üyesi 96 kişi tutuklandı

Son dakika! Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "Bayğaralar" olarak bilinen suç örgütünü yaklaşık 10 ay boyunca teknik ve fiziki takip etti. Yapılan çalışma sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'nitelikli yağma', 'haraç' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.