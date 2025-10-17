Son dakika! Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti: Bayğaralar suç örgütü üyesi 96 kişi tutuklandı

Son dakika! Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "Bayğaralar" olarak bilinen suç örgütünü yaklaşık 10 ay boyunca teknik ve fiziki takip etti. Yapılan çalışma sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'nitelikli yağma', 'haraç' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.
İSTANBUL, ANKARA…
Gerekli delilleri toplayan KOM ekipleri, 13 Ekim'de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese 800 ekip 2 bin polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bayğaralar suç örgütü lideri Ramazan Bayğara
155 şüpheliye yönelik yapılan şok baskınlarda 130 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 4 el yapımı patlayıcı, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2'si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi, 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirdi, çok sayıda dijital materyale ise el koydu.
Bayğaralar suç örgütü elebaşları Ramazan Bayğara ve Fırat Çelik
HELİKOPTER DESTEĞİYLE ADLİYEYE SEVK
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve sorguları tamamlanan 130 şüpheli, önceki gün helikopter desteği ile adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 96'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 31 kişi adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.