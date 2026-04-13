Bayğaralar suç örgütüne 8 ilde operasyon! 287 şüpheli gözaltında

KOM ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana merkezli olarak İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarını işledikleri belirlenen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.

EL BOMBASI, 4 ADET AK-47, ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT İLE UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği ile 1128 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ve 72,5 gram esrar da bulundu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Çalışmalar sırasında 45 bin euro ve 33 bin 735 lira nakit para ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira değerinde 2 iş yeri ile 5 araca el konuldu.