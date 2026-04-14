Bayğaralar suç örgütüne baskın: 287 gözaltı

Adana merkezli 8 ilde, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı. KOM ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği ile 1128 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ve 72,5 gram esrar da bulundu. 45 bin euro ve 33 bin 735 lira nakit para ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira değerinde 2 iş yeri ile 5 araca el konuldu.

