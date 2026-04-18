‘Bayğaralar’a büyük operasyon: 221 tutuklama

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalanmıştı. Örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak şüphelilerin yakınları üzerinden akladığı tespit edilirken yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile banka hesaplarına el konuldu. 233 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızı istismar eden örgütlere karşı mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

