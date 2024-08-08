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Giriş Tarihi: 8.8.2024 15:14 Son Güncelleme: 8.8.2024 15:54

Baygınlık geçirip yola düşen şahsın kafasının üzerinden otomobil geçti

İstanbul Fatih’te Hakan Yıldız (64) geçirdiği operasyonun ardından bir pastanede arkadaşlarıyla oturdu. Bu sırada fenalaşan Yıldız yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil yere düşen Yıldız'ın kafasının üstünden geçti. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Baygınlık geçirip yola düşen şahsın kafasının üzerinden otomobil geçti

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede olay meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği bypass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti. Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti.

Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Baygınlık geçirip yola düşen şahsın kafasının üzerinden otomobil geçti
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