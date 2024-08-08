Baygınlık geçirip yola düşen şahsın kafasının üzerinden otomobil geçti

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede olay meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği bypass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti. Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti.

Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.