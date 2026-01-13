Vicdansız hırsızlar pes dedirtti! Bayılan gencin telefonunu ve kol saatini çaldılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Güven Timleri'ni harekete geçiren olay Beyoğlu İlçesi'nde yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki kaldırımda iddialara göre M.A. (21) isimli genç baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden iki yankesici, baygınlık geçiren gencin cep telefonunu ve kol saatini çalarak olay yerinden kaçtı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği Polisleri; olayın yansıdığı güvenlik kameralarının görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

İki yankesicinin açık kimlikleri tespit edildi ve ikisi de kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen M.I. ve B.A. isimli iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Yapılan aramalarda yankesicilerin çaldıkları kol saati bulundu ve yabancı uyruklu mağdur M.A.'ya teslim edildi.