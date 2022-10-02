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Giriş Tarihi: 2.10.2022 13:20

Bayındır Han kimdir? Bayındır Han tarihteki yeri

Tarihi kaynaklarda adı geçen Bayındır Han afsanevi kağandır. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde ise Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Etimolojide (Bay) kökünden gelmiştir. Peki Bayındır Han kimdir? Bayındır Han tarihteki yeri

Bayındır Han kimdir? Bayındır Han tarihteki yeri

Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan Bayındır Han aslında Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde Han'lar Han'ı olarak tanımlanır. İşte Bayındır Han hakkında merak edilenler

BAYINDIR HAN KİMDİR?

Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata (Dede Korkut) öykülerinde Han'lar Han'ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir. İsminin anlamına bakıldığında Ülkeyi dirlik ve düzen içinde tutan, geliştiren, uygarlığı yayan bir kişi olduğu ve bu ismin belki de bir unvan olarak verildiği akla gelmektedir.

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Bayındır Han kimdir? Bayındır Han tarihteki yeri
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