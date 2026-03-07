Haberler Yaşam Haberleri Bayırbucak Türkmenleriyle kardeşlik buluşması
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Semih KARA Semih KARA
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde iftar düzenledi. Burç İslam kasabasındaki programa; Türk aileler, şehit aileleri, ihtiyaç sahipleri ve bölge halkı katıldı. 500 kişi, kardeşlik ve dayanışma içerisinde buluştu. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, yaşanan acıların özgür Suriye için verildiğini, Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyledi. Turus, "Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de dostluğunuza da inancınıza da şahidiz" dedi. Turus, Türkiye ile Suriye arasındaki bağın bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti.

