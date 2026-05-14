Bayrak düşmanları tek tek tespit edildi: İlhan Kaya dahil 6 kişiye tutuklama!

BAYRAK DÜŞMANI İLHAN KAYA KİMDİR?

DHKP-C'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya'nın 16 suç kaydı bulunuyor. Tunceli nüfusuna kayıtlı olan Kaya hakkında şimdiye kadar "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapmak", "örgüte yardım", "kasten yaralama", "görevli memura direnme" ve "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Kaya, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyken DHKP-C terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçlamalarıyla tutuklandı. 2013 yılında Sincan F Tipi Cezaevi'nde gardiyanlara saldırdığı görüntüler kamuoyunda gündem oldu. Aynı yıl evinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutuna ait kroki bulundu. Ayrıca, İlhan Kaya'nın 2018 yılında ODTÜ ormanlık alanında iki silahla yakalandığı da biliniyor.

