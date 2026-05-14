Bayrak düşmanları tek tek tespit edildi: İlhan Kaya dahil 6 kişiye tutuklama!

6 Mayıs günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen Bahar Şenlikleri konseri sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin provokasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
21 ŞÜPHELİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Nitelikli Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer alan görüntüler üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde olaylara iştirak ettiği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
TUTUKLANANLAR ARASINDA DHKP-C MİLİTANI İLHAN KAYA DA VAR
7 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirilen arama ve el koyma çalışmaları kapsamında aralarında DHKP-C'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarda azmettirici konumunda bulunduğu belirtilen ve kamuoyunda hassasiyet oluşturan görüntülerde aktif rol alan İlhan Kaya ve Güney Özbenli başta olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı.
7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
BAYRAK DÜŞMANI İLHAN KAYA KİMDİR?
DHKP-C'nin sözde Ankara sorumlusu İlhan Kaya'nın 16 suç kaydı bulunuyor. Tunceli nüfusuna kayıtlı olan Kaya hakkında şimdiye kadar "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapmak", "örgüte yardım", "kasten yaralama", "görevli memura direnme" ve "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Kaya, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyken DHKP-C terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçlamalarıyla tutuklandı. 2013 yılında Sincan F Tipi Cezaevi'nde gardiyanlara saldırdığı görüntüler kamuoyunda gündem oldu. Aynı yıl evinde, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutuna ait kroki bulundu. Ayrıca, İlhan Kaya'nın 2018 yılında ODTÜ ormanlık alanında iki silahla yakalandığı da biliniyor.