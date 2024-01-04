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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Bayrak Şairi özlemle anılıyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Bayrak Şairi özlemle anılıyor
Türk edebiyatının ve fikir dünyasının sembol şahsiyetlerinden olan ve Bayrak Şairi olarak tanınan Arif Nihat Asyaı vefatının 49. yıldönümünde rahmetle anılıyor. Karakter dünyasını şekillendiren milli ve manevi hassasiyetleri, şirlerine yansıtan ve bugün dahi eserleriyle Türk gençliğine istikamet belirleyen Arif Nihat Asya, rubailerden oluşan beş ayrı kitap kaleme aldı. Eserlerinin başlıca konusu, din, aşk, vatan ve millet oldu. Eserlerinde Türk dilinin bütün zenginliklerinden faydalandı.

ASYA SOYADININ HİKÂYESİ
Büyük şair, askerlik görevi esnasında "Türklerin ata vatanına, özlemin bir tezahürü olarak" Asya soyadını aldı. "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" mısraıyla başlayan "Bayrak" şiiriyle tanınan ve "Bayrak Şairi" olarak anılmaya başlayan Asya'nın 1940'ta yazdığı bu şiiri, önce "Görüşler" dergisinde, daha sonra da "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" adlı şiir kitabının 1946'da çıkan ilk baskısında yer buldu. Asya, aynı zamanda edebiyatın farklı alanlarında da eserler de verdi. Çeşitli yerlerde öğretmenlik yapan ve 1962'de emekli olan bayrak şairi, 5 Ocak 1975'te tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesi'nde vefat etti.

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Bayrak Şairi özlemle anılıyor
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