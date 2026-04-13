Bayraklı Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı krizi: Memurlar eylemde

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2026'dan bu yana devam eden görüşmelerin sürdüğü ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı belirtildi. Açıklamada, belediye yönetimi tarafından sunulan son teklifin mevcut sözleşmenin altında kaldığı ve bu nedenle kabul edilmediği ifade edildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI

Sendika, kazanılmış hakların korunması gerektiğini vurgulayarak, mevcut sözleşmenin gerisine düşen bir teklifin değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, söz konusu hakların hem ulusal mevzuat hem de Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri kapsamında güvence altında olduğuna dikkat çekildi.

İŞVERENDEN YENİ TEKLİF BEKLİYORUZ

Belediye yönetiminin 4688 sayılı yasa çerçevesinde yaptığı düzenlemelere de değinilen açıklamada bu yaklaşımın toplu pazarlık sürecine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Sendika, Bayraklı Belediyesi'ne mevcut sözleşmenin üzerinde ve çalışanların beklentilerini karşılayacak yeni bir teklif sunulması çağrısı yaptı.

KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ TARTIŞMAYA AÇILMAK İSTENİYOR

Açıklamada ayrıca, belediye hizmetlerinin çalışanların emeğiyle sürdürüldüğü vurgulanarak, sürecin uzlaşıyla sonuçlanmasının önemine işaret edildi. Sendika, açıklamasında; "Toplu sözleşme süreci, ne yazık ki çözüm üreten bir müzakere zemini olmaktan çıkarılmış; emekçilerin kazanılmış haklarının tartışmaya açıldığı bir dayatma sürecine dönüştürülmüştür." Dedi.

Şimdi tüm gözler belediye yönetimine çevrildi. Belediye yönetiminin mevcut teklifte diretip diretmeyeceği merak konusu oldu. Bayraklı Belediyesinde çalışan Tüm Bel Sen üyesi memurların hizmet binası önünde yaptığı eyleme belediyede örgütlü diğer sendikalar da destek verdiği görüldü.