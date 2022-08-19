Bayraklı İZBAN Saatleri - İZBAN Bayraklı İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Hangi Mahallede, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Bayraklı İZBAN İstasyonu aslında merkez olarak geçmektedir. Çünkü Bayraklı ilçesinde 2 tane daha İZBAN İstasyonu bulunmaktadır. Bu anlamda Bayraklı İZBAN İstasyonu'nun hangi mahallede olduğu da büyük önem taşır hale gelmiştir. Ayrıca Bayraklı İZBAN'ın kaç dakikada bir geçtiği ve hangi saat aralıklarında hizmet verdiği de merak edilen konulardan biridir. Peki, İZBAN Bayraklı İstasyonu nerede, nasıl gidilir ve hangi saatlerde geçer? Bayraklı İZBAN kaç dakikada bir geçiyor? İşte cevaplar…

Bayraklı İZBAN Saatleri

Bayraklı İZBAN'lar yaklaşık olarak 05:30 civarında ilk seferine başlamaktadır. Bunun haricinde İZBAN'ın gittiği istasyona göre de saatler değişkenlik göstermektedir. Genel olarak 00:00 ile 01:00 arasında son seferlerini yaparlar. Bu seferler 12 ile 24 dakikada bir gerçekleşmektedir.

Bayraklı İZBAN İstasyonu Nerede?

Bayraklı Tren İstasyonu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan TCDD'ye ait demiryolu istasyonu. İstasyon, 2001 yılında inşa edilerek hizmete girmiştir. 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında kullanıma kapatılmış ve 2010 yılında yeniden inşa edilerek hizmete girmiştir. İstasyon, İZBAN'ın Cumaovası'ndan Menemen'e sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. İstasyon yakınlarında Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı Sevgi Yolu bulunmaktadır. Bunun yanında Bayraklı'da Turan İZBAN İstasyonu ve Salhane İZBAN İstasyonu bulunmaktadır.

Turan Tren İstasyonu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan TCDD'ye ait demiryolu istasyonudur. İstasyon, 2001 yılında inşa edilerek hizmete girmiştir. 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında kullanıma kapatılmış ve 2010 yılında yeniden inşa edilerek hizmete girmiştir. İstasyon, İZBAN'ın Cumaovası'ndan Menemen'e sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. İstasyon yakınlarında İzmir Arena bulunmaktadır.

Salhane Tren İstasyonu, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan TCDD'ye ait demiryolu istasyonudur. İstasyon, 2001 yılında inşa edilerek hizmete girmiş ve TCDD'nin Alsancak-Aliağa Bölgesel Treni seferlerinde kullanılmıştır. 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında tren seferleri iptal edilmiş ve istasyon kullanıma kapatılmış, 2010 yılında yeniden inşa edilerek tekrar hizmete girmiştir. İstasyon, Turan İstasyonu gibi İZBAN'ın Cumaovası'ndan Menemen'e sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. İstasyon yakınlarında TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Folkart Towers, Ege Perla ve İzmir Adliyesi bulunmaktadır.

Bayraklı İZBAN Hangi Mahallede?

Bayraklı İZBAN'a yol tarifi ile de gitmek isteyenler olabilmektedir. Bayraklı Merkez İZBAN İstasyonunun çevresinde, Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı Sevgi Yolu bulunmaktadır. Aynı zamanda hangi mahallede olduğunun bilinmesi gereklidir. Buna göre Bayraklı İZBAN'ın adresini şu şekilde gösterebiliriz: