Bayraktar ailesinden toplum sağlığı çalışmalarına destek

Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı (Cansağlığı Vakfı); Genetik, İmmunoloji, Onkoloji, Psikoloji, Psikiyatri ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütmek, hastalıkların ortaya çıkış süreçlerini araştırmak, teşhis ve tedavi alanlarında yenilikçi araştırmalar ve hizmetler sunmak, genel insan davranışlarını, psikoloji ve psikiyatri ilişkili klinik ve toplumsal sorunları anlamaya yönelik araştırmalar yapmak, birey ve toplum seviyesinde sağlığı güçlendirecek uygulamalar geliştirmek, etkili tedavi yöntemleri geliştirmek ve bu alanda çalışan diğer bilimsel araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yaparak, psikososyal müdahale ve iyileştirme yöntemlerini geliştirmek amacıyla kuruldu.

TOPLUM SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRECEK

Vakfın misyonu, sağlıklı toplumun temel yapı taşının sağlıklı bireyler olduğunun bilincinde olarak bilimsel bir bakış açısı ile psikoloji, psikiyatri, davranış bilimleri, genetik, immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütmek, hastalıkların ortaya çıkış süreçlerini araştırmak, teşhis ve tedavi alanlarında yenilikçi araştırma ve hizmetlerle toplum sağlığını güçlendirmek olarak belirlendi.

ANNELERİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN İLHAM ALIYOR

Vakfın vizyonunun ise toplum sağlığını güçlendirme ve iyileştirmeyi amaçlayan tüm faaliyetleri, dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizleri sınırsız sevgi ve şefkatiyle sarıp sarmalayan, sabır ve merhametiyle mütemadiyen destekleyen annelerimizin iyileştirici gücünden ilhamla inşa etmek olduğu belirtildi.