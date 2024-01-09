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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Bayraktar çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi

Bayraktar çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi. Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adı verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Selçuk Bayraktar ise, "Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah'ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin" paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

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Bayraktar çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi
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