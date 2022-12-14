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Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:51

Bayraktar Kızılelma özellikleri nelerdir? Türkiye'nin insansız savaş uçağı BAYKAR Kızılelma'nın özellikleri

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşu gerçekleştirildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, gelişmeyi 'Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun' notuyla paylaştı. Bu gelişmenin ardından “Bayraktar Kızılelma özellikleri nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın özellikleri ve detaylar.

Bayraktar Kızılelma özellikleri nelerdir? Türkiye’nin insansız savaş uçağı BAYKAR Kızılelma’nın özellikleri

Bayraktar Kızılelma özellikleri ile merak konusu haline geldi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşu gerçekleştirildiğini müjdelerken bu açıklamayla beraber binlerce vatandaş "Bayraktar Kızılelma özellikleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kızılelma özellikleri ve merak edilenler.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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Bayraktar Kızılelma özellikleri nelerdir? Türkiye'nin insansız savaş uçağı BAYKAR Kızılelma'nın özellikleri
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