Bayram arifesinde otogarlar denetlendi: Bilet fiyatları inceleme altında

Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:37

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Esenler Otogarı’nda otobüs firmalarının bilet tarifeleri, fiyat listeleri ve yolcu bilgilendirmelerini denetledi.

Denetimlerde bilet fiyatlarının vatandaşların görebileceği alanlarda yer alıp almadığı ve tarifelerin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler ayrıca bilet satış süreçleri ile yolculara sunulan bilgilendirmeleri kontrol etti.

BİLET FİYATLARI KARŞILAŞTIRILIYOR

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bayram öncesi denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için Esenler'in yanı sıra Alibeyköy ve Harem otogarlarında da kontrollerin sürdüğünü söyledi. Menteşe, geçmiş ve güncel bilet fiyatlarının karşılaştırıldığını, makul olmayan artışların incelendiğini ifade etti.

DİNLEME TESİSLERİ DE DENETİME TABİ

Denetimlerin sadece otobüs biletleriyle sınırlı olmadığını belirten Menteşe, otogarlardaki restoran ve kafeler ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde satılan temel gıda ürünlerinin fiyat etiketlerinin de kontrol edildiğini kaydetti.

