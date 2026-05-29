Bayram bereketi

Kurban Bayramı'nın ilk gününü sakin geçiren megakent İstanbul'da bayramın ikinci gününde hem dışarıdan gelen yerli turistler hem de İstanbul'da kalanların dışarı çıkmasıyla yoğunluk yaşandı. Adalar'a gitmek isteyenler şehir hatları vapurlarını hıncı hınç doldurdu. Güneşli havayla turkuvaz rengine bürünen Boğaz'da yunuslar gemilerin önünde yüzerek adeta şov yaptı. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de turistik noktalar ziyaretçilerle doldu taştı.

Diyarbakır Sur bölgesinde yerli ve yabancı turistler esnafın yüzünü güldürdü. Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta turistler geçen yıl ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi gördü. Tatil için bölgeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturdu. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, termal suyun oluşturduğu beyaz görüntü önünde fotoğraf çektirdi. Bartın Amasra'da da bayramda büyük ilgi gördü. İlçedeki oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı.