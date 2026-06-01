Tatil dönüşü katliam gibi kaza: 8 ölü, 33 yaralı

İzmir - Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdun'un kullandığı yolcu otobüsü önceki gece saat 01.40 sıralarında Denizli-Aydın Otoyolunun Tırkaz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.125 metre bariyerleri altına alarak ilerleyen otobüsün ön kısmı parçalanırken araçta henüz belirlenemeyen nedenle bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Otobüste bulunan 38 yolcu ve 3 mürettebat dehşeti yaşadı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aralarında sürücünün de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu da yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşanan acı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

MİRAÇ BEBEK 9 AYLIKTI

Kazada, 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Merdun, yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Boğa yaşamını yitirdi. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç, babası Civan Şen'in kucağında bulunurken Civan Şen'in kaza sırasında oğlunu korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

OTOBÜSÜN İSKELETİ KALDI

Yangın sonrası küle dönen otobüsten geriye sadece demir iskeleti kaldı. Alevlerin otobüsü tamamen eriterek yok ettiği, yolcu koltuklarından geriye sadece çıplak demir iskeletlerin kaldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin otobüsün ön kaportasına saplandığı, aracın motor kısmının ve yürüyen aksamının da tamamen yandığı görüldü. Kaza sebebiyle yaklaşık 5 saat Denizli istikametine ulaşıma kapatılan otoyol otobüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

HENÜZ 2 AYLIK EVLİYDİ

Hayatını kaybedenler arasında bulunan Alanyalı Merve Erik'in iki ay önce evlendiği öğrenildi. Merve Erik'in eşi Sami Erik kazada ağır yaralandı. Sami Erik'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yine kazada ölen Hayriye Arıkan'ın ise Alanya 1. Noter çalışanı olduğu öğrenildi.