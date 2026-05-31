Bayram dönüşü yollar kilitlendi

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün sona eriyor. Tatil için memleketlerine ve sahil kentlerine giden vatandaşlar da evlerine dönüş için yollara çıktı. Özellikle Anadolu'yu İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne bağlayan kritik geçiş güzergâhlarında trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'un giriş kapısı konumunda olan Sakarya ve Kocaeli güzergâhlarının, akşam saatlerinde ve bayram tatilinin son gününde trafiğin en ağır hissedildiği bölgelerden oldu. Anadolu otoyolunun en önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı Tüneli ve Düzce kesiminde, tatilcilerin geri dönüşe başlamasıyla trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı. Karayolları ve trafik ekipleri, kilit noktalarda konuşlanarak akışı hızlandırmaya çalışsa da otoyol üzerindeki araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Anadolu Otoyolu Bolu Gerede Gişeleri İstanbul istikameti ve Kocaeli kesiminde de yoğunluk oluştu. Otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkii ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde, Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü, Beyköy ve Düzce gişeleri arasında kalan kısımlarda da araç kuyrukları oluştu. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde trafik yoğun akıcı seyretti.

43 İLİN KAVŞAK NOKTASI

Türkiye'nin "kilit kavşağı" olarak bilinen ve 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu zirveye ulaştı. Bayramın son gününde özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin güvenli seyahat etmesi için sahada görev yapan ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalıştı. Öte yandan emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerle kural ihlali yapan araçlar tek tek tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.

BODRUM'DAN 12 SAATTE 10 BİN ARAÇ ÇIKTI

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde de tatilin son gününde memleketlerine dönmek isteyen tatilciler dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Son 12 saat içerisinde ilçeden çıkış yapan araç sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KISITLAMA

Bayram tatili dönüşü dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar kapsamında önceki gün başlayan kısıtlama gece 01.00'e kadar sürecek. Kısıtlama kapsamında D-110 karayolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.