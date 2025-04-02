Bayram gecesi dehşet saçtı

İstanbul Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice (67) ve kızı Zeliha'yı (46) tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.Cebeci Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı yaşanan olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti: Mahalledeki bir evden silah sesleri duyan kişiler polise haber verdi. Belirtilen adrese giden ekipler kapıyı defalarca çaldı ama açan olmadı. Bunun üzerine Özel Harekât desteğiyle içeri giren ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı. İçeride 67 yaşındaki Hatice Kırbaş ve 46 yaşındaki kızı Zeliha Kırbaş'ın tüfekle vurularak öldürülmüş olduğu görüldü. Yan odada ise 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş'ın aynı silahla kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi.Daha önce de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba Hayrettin Kırbaş'ın, eşini ve kızını öldürdükten sonra canına kıydığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.