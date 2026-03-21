Bayram gezmesi kana bulandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Adana'da yol kesip kendilerinden para isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kardeşlerden 1'i öldü, 2'si ise ağır yaralandı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

PARA İSTEDİLER

Olay, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününün gecesi merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bayram gezmesine çıkan 4 kardeşin önünü kesen şüpheliler, kendilerine para vermelerini istedi. Şüpheliler ile kardeşler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırgan grup olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdoğan Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliye yakalayarak, gözaltına aldı.