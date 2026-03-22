Adana'da bayram gezmesine çıkan 3 kardeş dehşeti yaşadı. Olay, önceki gün gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram gezmesine çıkan 3 kardeşin önünü kesen şüpheliler, para ve sigara istedi. İki grup arasında çıkan tartışmada zorbalar kardeşlere saldırdı. Erdoğan Ertaş(17), Yakup Ertaş(21) ve Haydar Ertaş(21) bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kardeş ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşları 18'den küçük olduğu belirlenen 5 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bayram gezmesi kana bulandı 3 kardeşten 1’i öldü, 2’si yaralı