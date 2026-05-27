Bayram günü acı olay: Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü!
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında aniden fenalaşan 54 yaşındaki esnaf Selahattin Şener hayatını kaybetti. Meşeli Mahallesi'ndeki olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Selahattin Şener'in cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.