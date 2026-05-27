Haberler Yaşam Haberleri Bayram günü acı olay: Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 15:18

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında aniden fenalaşan 54 yaşındaki esnaf Selahattin Şener hayatını kaybetti. Meşeli Mahallesi'ndeki olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam
İlçe esnafından Selahattin Şener, Meşeli Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şener, hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Selahattin Şener'in cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON

