Bayram günü doğdu, bayramda hayata veda etti

Giriş Tarihi: 21.03.2026 11:52

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Ağırtaş Mahallesinde yaşayan Bayram Kekeç (76), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bayram günü dünyaya gelmesi nedeniyle kendisine “Bayram” ismi verilen Kekeç’in, yine bir bayram gününde vefat etmesi yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaşan 76 yaşındaki Bayram Kekeç, yakınları tarafından Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Kekeç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Bayram günü dünyaya gelmesi nedeniyle kendisine "Bayram" ismi verilen Kekeç'in, yine bir bayram gününde vefat etmesi yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Kekeç'in cenazesi Ağırtaş Mahallesi camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
