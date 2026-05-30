Bayram günü komşu dehşeti

Sakarya
'nın merkez Adapazarı
ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sedat Şumnu, önceki gün bayram ziyaretine gelen misafirlerini uğurlamak için dışarıya çıktı. Bu sırada husumetli olduğu 44 yaşındaki komşusu Obahan Akdağ, evinin camından Sedat Şumnu'ya doğru bir el ateş etti. Kurşun sol kasığına isabet eden Sedat Şumnu, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedan Şumnu, 112 Acil servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Obahan Akdağ ise polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Obahan Akdağ'ın evinde yapılan kontrollerde ise balkonda saksı içerisinde Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi. Kenevirlere el konulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.