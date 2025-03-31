Bayram günü tartıştığı karısını öldürdü! Cinayetten sonra karakola gidip teslim oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bayramın birinci günü bir kadın daha kocası tarafından cinayete kurban gitti. Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde, yaşayan bir çocuk annesi Dilan Aslan ile kocası M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, gözü dönmüş öfkeli koca, üzerindeki tabanca ile eşin ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine Aslan'ın komşuları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Ancak cinayeti işleyen kocanın evde olmadığını gören polis, bölgede çalışma başlattı.

KARAKOLA TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ağır yaralı Dilan Aslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından M.A., olayda kullandığı tabanca ile birlikte karakola teslim olarak, tartıştığı eşini öldürdüğünü itiraf etti. Dilan Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsiden sonra Dilan Aslan, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.