Bayram harçlığı IBAN’a taşındı

Bir dönem çocukların bayram sabahı heyecanla büyüklerinin elini öpüp cebine koyduğu harçlıklar artık çoğu evde dijital yöntemlerle gönderiliyor. Özellikle şehir yaşamında nakit kullanımının azalmasıyla birlikte aileler çocuklara harçlıklarını banka hesabı, mobil bankacılık uygulaması ya da dijital cüzdan üzerinden ulaştırıyor. Uzmanlara göre bu değişim yalnızca ödeme yöntemini değil, çocukların parayla kurduğu ilişkiyi de dönüştürüyor. Bayram ziyaretlerinde sık duyulan "IBAN
at" cümlesi artık çocukların dünyasına kadar girmiş durumda. Bazı aileler çocuklarına doğrudan banka kartı verirken, bazıları ise mobil uygulamalar üzerinden anlık para transferi yapıyor. Eğitimciler, çocukların nakit para kullanırken bütçe yönetimini daha somut öğrendiğini, dijital ödemelerde ise "harcama hissinin" zayıflayabildiğini belirtiyor. Uzmanlar, "Çocuk parayı elinde tuttuğunda miktarı daha net algılıyor. Dijital ortamda ise harcama daha hızlı ve kontrolsüz olabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocuklara finansal bilinç kazandırması önemli" değerlendirmesinde bulunuyor.