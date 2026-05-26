Bayram Hutbesi yayınlandı! 27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Hutbesi tam metni

Kıymetli Müslümanlar!

Bugün Bayram… Bizi biz yapan, bizi millet kılan milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve nesillerimize aktarma vaktidir. Allah Resûlü (s.a.s)'in, "Ey insanlar! Selâmı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık hukukunu gözetin"[2] tavsiyesine uyarak, sıla-i rahim ile uzakları yakın kılma vaktidir. Anne babamızın dualarını alma; akraba, komşu ve dostlarımızın hatırlarını gözetme; geçmişlerimizi hayırla yâd etme vaktidir. Vereceğimiz hediyelerle çocuklarımızı bayramın neşesine ortak kılma, zihinlerinde güzel izler bırakma vaktidir. Hanelerimizden başlayarak, sokaklarımıza, şehirlerimize, ülkemize ve bütün dünyaya iyiliği, huzur ve güveni taşıma vaktidir.

Değerli Müminler!

Bugün Bayram… Günahlarımıza tövbe etme, Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınma zamanıdır. Hastalarımızı, yaşlılarımızı ve kimsesizleri ziyaret etme, gönüllerini alma zamanıdır. "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin…"[3] ayet-i kerimesini hayatımıza aktarma zamanıdır. Aramızdaki dargınlıkları bitirme, küskünlüklere son verme, kardeşlik bağlarını sağlamlaştırma zamanıdır. Başta Filistin olmak üzere savaş mağduru kardeşlerimizin acılarını yüreklerimizde hissetme, maddi ve manevi imkânlarımızla onların yanlarında olma zamanıdır.

Aziz Müslümanlar!

Kurban Bayramı'nın; ruhumuza ferahlık, işlerimize bereket, ailelerimize dirlik, ümmet-i Muhammed'e birlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Hutbemizi, Allah Resûlü (s.a.s)'in şu tavsiyeleriyle bitiriyoruz: "Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana iyilikte bulunun…"[4]

[1] Buhârî, Îdeyn, 3.

[2] İbn Mâce, Et'ıme, 1.

[3] Hucurât, 49/10.

[4] Ebû Dâvûd, Zekât, 38.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü