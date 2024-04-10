Bayram için köyüne giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye mahallesinde yaşayan ailesi ile birlikte bayramı geçirmek için babasının evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Bilal Sarıbağa, Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde trafik kazası geçirdi. Sarıboğa'nın kullandığı otomobilinin yoldaki çukura girerek, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracı şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Sarıboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.