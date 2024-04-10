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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:03 Son Güncelleme: 10.4.2024 16:29

Bayram için köyüne giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bayramı ailesi ile geçirmek üzere aracıyla köyüne giden 23 yaşındaki Bilal Sarıbağa, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Bayram için köyüne giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye mahallesinde yaşayan ailesi ile birlikte bayramı geçirmek için babasının evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Bilal Sarıbağa, Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde trafik kazası geçirdi. Sarıboğa'nın kullandığı otomobilinin yoldaki çukura girerek, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracı şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis'e ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Sarıboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bayram için köyüne giderken trafik kazasında hayatını kaybetti
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