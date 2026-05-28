Bayram izninde dehşet saçmıştı: 3 kişiyi bıçaklayan zanlı termal dronla yakalandı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA "TERMAL DRON" İLE ARANDI

Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.