Haberler Yaşam Haberleri Bayram izninde dehşet saçmıştı: 3 kişiyi bıçaklayan zanlı termal dronla yakalandı
Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:53

Bayram izninde dehşet saçmıştı: 3 kişiyi bıçaklayan zanlı termal dronla yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıktığı iddia edilen ve aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli, ekipler tarafından gece saatlerinde termal dronla arandı. Zanlı bugün yakalanırken, bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Bayram izninde dehşet saçmıştı: 3 kişiyi bıçaklayan zanlı termal dronla yakalandı
  • ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı.

3 KİŞİYİ YARALADI

Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA "TERMAL DRON" İLE ARANDI

Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram izninde dehşet saçmıştı: 3 kişiyi bıçaklayan zanlı termal dronla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA