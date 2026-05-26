Bayram Namazı Duaları: Kurban Bayramı namazında hangi dualar ve sureler okunur?

ZÂİD TEKBİRLER VE "SÜBHANALLAH" ZİKİRLERİ

Sübhaneke duasından sonra, bayram namazlarını diğer namazlardan ayıran en önemli unsur olan "zâid tekbirler" (fazladan tekbirler) getirilir. İlk rekatta imamla birlikte eller kulaklara kaldırılarak 3 defa tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yana salınır, üçüncü tekbirde ise göbek altında bağlanır. Bu tekbirlerin aralarında sessizce üç defa "Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber" zikrini devretmek faziletlidir.