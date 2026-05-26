Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:24

Bayram Namazı Duaları: Kurban Bayramı namazında hangi dualar ve sureler okunur?

İslam aleminde heyecanla beklenen Kurban Bayramı gelirken milyonlarca mümin bayram namazı ibadetini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte vacip olan bu ibadeti eda ederken bilmeniz gereken tüm zikirler, tekbirler ve bayram namazı duaları…

Yılda sadece iki defa eda edilen bayram namazları, kendine has kılınış şekli ve zikirleriyle diğer vakit namazlarından ayrılır. Cemaatle omuz omuza kılınan bu mübarek ibadette, tekbirlerin arasında ve secde sonrasında okunan duaları doğru bilmek büyük önem taşır.

BAYRAM NAMAZINA NİYET VE SÜBHANEKE DUASI

Bayram namazına başlarken ilk olarak niyet edilir. Niyetin ardından imamla birlikte "Allahu Ekber" denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Namazın ilk kelamı olarak Sübhaneke duası okunur. Sübhaneke, namaza başlarken Allah'ın şanını yüceltmek adına okunan ilk zikirdir ve bu namazda da ilk tekbirden hemen sonra gizlice (içten) kıraat edilir.

ZÂİD TEKBİRLER VE "SÜBHANALLAH" ZİKİRLERİ

Sübhaneke duasından sonra, bayram namazlarını diğer namazlardan ayıran en önemli unsur olan "zâid tekbirler" (fazladan tekbirler) getirilir. İlk rekatta imamla birlikte eller kulaklara kaldırılarak 3 defa tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yana salınır, üçüncü tekbirde ise göbek altında bağlanır. Bu tekbirlerin aralarında sessizce üç defa "Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber" zikrini devretmek faziletlidir.

İLK REKATTA OKUNAN ZAMM-I SURELER

İlk rekatta eller bağlandıktan sonra imam içinden Eûzü-Besmele çeker, ardından dışından Fatiha suresini okur. Fatiha'nın bitiminde ise Kur'an-ı Kerim'den bir zamm-ı sure kıraat edilir. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) sünnetine uygun olarak, bayram namazlarının ilk rekatında genellikle A'lâ suresi veya Kaf suresi tercih edilir. Ancak cemaatin durumuna göre Fil, Kureyş veya Kevser sureleri de sıklıkla okunmaktadır.

İKİNCİ REKAT DUALARI VE RÜKU ÖNCESİ TEKBİRLERİ

İkinci rekata kalkıldığında imam önce gizlice Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha suresini ve arkasından bir zamm-ı sure okur. Sünnete göre ikinci rekatta Gâşiye suresi veya Kamer suresi okunması tavsiye edilir. Sure bittikten sonra hemen rükuya gidilmez; ayaktayken eller kaldırılarak 3 defa zâid tekbir alınır ve eller yana salınır. Dördüncü tekbirde ise rükuya varılır.

BAYRAM HUTBESİ DUALARI

Namazın sonunda selam verildikten sonra cemaatle birlikte Teşrik Tekbiri getirilir. "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" şeklinde okunan bu tekbir, Kurban Bayramı'nın en önemli şiarlarındandır. Tekbirlerin ardından imam minbere çıkarak Kurban Bayramı'nın anlam ve önemini, kurban ibadetinin fıkhını ve kardeşlik mesajlarını içeren bayram hutbesini irad eder. Hutbenin dinlenmesi de namazın tamamlayıcı bir sünnetidir.

Hilal Aytaç - Editör

