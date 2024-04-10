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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:35 Son Güncelleme: 10.4.2024 16:37

Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü

Bursa’da bayram namazı kılmak için camiye giden 70 yaşındaki Ehliman Bayram aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bayram, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü

Bursa'da İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Ehliman Bayram, sabah erken saatlerde evden çıkarak Bayram namazını kılmak için Hüdai Camisi'ne gitti. Okunan hutbeyi dinleyen Bayram bir süre sonra aniden fenalaştı. Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a ilk müdahaleyi önce camii cemaati yaptı. Ardından ihbar üzerine camiye gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından kalbi yeniden çalıştırılan Ehliman Bayram, hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Bayram hayatını kaybetti.

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Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
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