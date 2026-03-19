BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? İşte, Diyanet’e göre adım adım bayram namazı kılınışı!

Bayram namazı kılınışı ve rekat sayısı hakkında bilgiler Diyanet tarafından açıklandı. Bayram namazı iki rekat olup, cemaatle birlikte camilerde veya açık alanlarda eda edilebiliyor. Namaz sırasında tekbir getirilmesi ve duaların okunması önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu özel namaz, bayram sabahı manevi atmosferin yoğun şekilde yaşanmasını sağlıyor.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

şeklinde niyet edilir.

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır: