Bayram öncesi gönüllere dokundular

Türk Kızılay Erzurum Şubesi Kadın Başkanlığı bünyesinde Erzurumlu kadınların katılımıyla ramazan ayı boyunca birçok gönüllülük faaliyeti gerçekleştirildi. Türk Kızılay Erzurum Şubesi Kadın Başkanı Esra Kaplanoğlu, gönüllü kadınlarla birlikte ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayı boyunca üniversite öğrencileriyle çeşitli iftar programları düzenlediklerini anlatan Kaplanoğlu, yatılı okullarda öğrenim gören çocuklara da ay boyunca hediyeler götürdüklerini belirtti. Kaplanoğlu, Kızılay Şubesi'ne gelen yardım paketlerinin günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için düzenlenerek ayrıldığını kaydetti. Ramazan ayı boyunca kadın gönüllüler tarafından 6 bin kişiye yardım paketi dağıtıldığını belirten Kaplanoğlu, güzel bir Ramazan geçirdiklerini söyledi.