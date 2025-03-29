Bayram öncesi şehitler unutulmadı!

Ramazan bayramı nedeniyle şehit yakınları arefe gününde şehitliklere akın etti. Bayramın arefe gününün sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua etti, Kur`an-ı Kerim okudu. Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan aileler, duygulu anlar yaşadı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İBB Başkan vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın öncesinde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni giderek yoğunluk oluşturdu.

EVLERİNDE DE ZİYARET EDECEĞİZ

Vali Gül, "Bugün Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. Bizim, milletçe yakınlarımız şehitlerimiz. Protokolle, mesai arkadaşlarımızla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayram da şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz, şehitliğe geldik. Rabbim cennetinde kavuştursun. Rabbim şehit ailelerimize sabır versin. Bayram süresince, imkan oldukça arkadaşlarımızla birlikte bir plan dahilinde evlerinde de kendilerini ziyaret edeceğiz" dedi.

"ÜYE SAYISININ BİR TANE DAHİ ARTMASINI İSTEMEYEN TEK DERNEĞİZ"

Edirnekapı şehitliğini ziyaret eden Harp Malulü Şehit ve Gaziler İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, bir tane daha şehidin gelmesini istemediklerini belirterek, "Biz bundan sonra bir tane daha şehidin gelmesini istemeyiz. Bir polisin ve askerin yaralanmasını istemeyiz. Üye sayısının bir tane dahi artmasını istemeyen tek derneğiz.Terörün bitmesini ve Terörle mücadelenin sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ya silahlar gömülecek yada silahlarıyla gömülecekler sözleri bizim için senettir" dedi.

ESKERLER ŞEHİTLİKTE SAYGI NÖBETİ TUTTULAR

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Ramazan bayramının arife gününde annesi Nebahat Gözüaydın ve şehit olduğunda görev yerinde bulunan askerlerden Uzman Çavuş Zübeyr Oflas ve silah arkadaşları da ziyarette bulundu.

NEBAHAT GÖZÜAYDIN, ""KIZIMIN MEZARI EVİM OLDU"

Aradan 5 yıl geçmesine rağmen kalbindeki evlat acısının dinmediğini kızının mezarının kendisinin evi olduğunu belirten acılı anne Nebahat Gözüaydın, "Kızım görevini yaparken 5 yıl önce şehit oldu. Ben her bayram her özel günde ve Cumartesi Pazar günleri koşarak kızımın mezarına geliyorum. Burası benim evim oldu. 5 yıl geçmesine rağmen acısı hale taze ve yakıcı. Ancak kızımın yanına gidince bu acı sona erer" dedi.

PATLAMADA YARALANAN ASKERİ UZMAN ÇAVUŞTA MEZARINDA SAYGI NÖBETİ TUTTU

Jandarma Astsubay Üstçavuş'un bomba imha ederken şehit olduğunda yanında görev yapan uzman çavuş Zübeyir Oflas'ta komutanının mezarını ziyaret edip annesine başsağlığı diledi. Mezarının başında saygı nöbeti tutan Oflas, "Şırnak İdil'de mayın imha edilirken patlaması sonucu şehit olan komutanları Esma Çevik'in vatan sevdalısı olan iyi bir insandı. Şimdi mezarını ziyaret ettiğimde oldukça duygulandım" dedi.