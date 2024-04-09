Bayram öncesi şehitlerine koştular

Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaretin yapıldığı yerlerin başında gelen Edirnekapı Şehitliğinde arefe günü yine şehit yakınları şehitlerini ziyaret için mezarlığa akın ettiler. Şehit yakınlarını yine her zaman olduğu gibi İstanbul Jandarma Komutanlığı yalnız bırakmadı. Şehit yakınlarına karanfil ve şehit çocuklarına oyuncaklar vererek vatandaşların yanında oldular.

Evladını 2023 yılındaki Cumuhurbaşkanlığı seçiminin 3. Gününde Şırnak'taki Terör örgütü saldırısında oğlu Uzman Çavuş Özcan İlhan'ı şehit veren anne Gülveşin İlhan, mezarı başında gözyaşı dökerek teröre lanet okudu. İstanbul Jandarma Komutanlığından subaylar şehit annesi Gülveşin'e karanfil vererek acısına ortak oldular.

"GECE OĞLUMU RÜYAMDA YARALI GÖRDÜM SABAHINA ŞEHİT HABERİNİ ALDIM"

Şırnak'ta hain PKK örgütünün saldırı sonucunda oğlunu şehit veren anne Gülveşin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. günüydü. Oğlumla konuştuğumuzda anne sakın seçim günü dışarı çıkma, akrabalarımızın düğünü vardı. Akşam düğüne gitmeyin kötü şeyler hissediyorum dedi. Bende o gece oğlumu rüyamda gördüm yüzünde derin bir yara izi vardı. Çok korktum sabahına da şehit haberini aldım" dedi.

Şehitlikte her mezarın başında bir dram yaşandı. Edirnekapıdaki şehit mezarlarından bir tanesi olan Şehit Jandarma Komando Eri Serkan Özbakır'ın mezarı başına ise kardeşi Mehmet Özbakır ve Özlem ve çocukları ile birlikte geldi. Mezara karanfil bırakarak dua okudular. İstanbul Jandarma Komutanlığı da şehit yakını çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Kardeşini 2008 yılında Bingöl Yedisuda 17 günlük askerken vatani görevini yaptığı sırada teröristlerin karakol başkanı sırasında 4 asker ile birlikte şehit olduğunu belirten kardeşi Mehmet Özbakır, "Her Cuma ve her bayram kardeşimin mezarı başındayız. Kardeşim daha 13 günlük askerken teröristlerin karakol baskını sırasında 2008 yılında şehit oldu. Bu haberin üzerine babamı da kısa süre sonra kanserden kaybettik. Allahımdan dileğim aynı vatanın evlatlarının bölücülükten vazgeçmesidir. Herkes bu ülkenin evladı. Allah doğru yoldan ayırmasın" ifadelerini kullandı.