Bayram şekerleri polis memuru Şahin abiden

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin'in 81 ilde başlattığı, 'Yetim ve Muhtaç Çocuklara Bayram Şekeri Bizden' kampanyasında, hayırseverlerinde desteği ile çocuklara, bayram şekeri, lokum ve kolonya dağıtılıyor. Kampanyada son olarak Van'ın Gevaş İlçesine bağlı Bağlama Mahallesi'ndeki çocuklara şeker dağıtıldı.

Hayırseverlerle birlikte yetim ve muhtaç aileleri ziyaret eden ve hediyelerini dağıtan Şahin'in örnek davranışı vatandaşlar tarafından büyük taktir topladı. Hedefinin, tüm çocuklara dokunarak şeker tadında bayram geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Şahin, destek veren herkese teşekkür etti. Mahalle muhtarı Hayrullah Yarış ise "Bayramda yalnızca şeker değil, aynı zamanda sevgiyi ve dayanışmayı da paylaşmış olduk. Mustafa Şahin ve gönüllüleri, bu yardımlarıyla bizlere ve özellikle çocuklarımıza büyük bir moral kaynağı oldular" dedi.